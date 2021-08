Les exemplaires numériques de 12 manuscrits de Nizami Gandjavi présentés au centre international éponyme

Bakou, 10 août, AZERTAC

A l’occasion du 880e anniversaire du grand poète azerbaïdjanais Nizami Gandjavi, la Bibliothèque nationale de Turquie a présenté, dans le cadre de sa coopération avec le centre, des exemplaires numériques de 12 manuscrits au Centre international Nizami Gandjavi.

Il est à noter que le 4 août, le secrétaire général du centre Rövchen Mouradov et le directeur de la bibliothèque Ali Odabas se sont rencontrés et ont procédé à un échange de vues sur la promotion de l'héritage de Nizami Gandjavi et Yunus Emre en Azerbaïdjan, en Turquie et dans la région, a-t-on appris auprès du Centre international Nizami Gandjavi.