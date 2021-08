Le symbole des Jeux Paralympiques exposé dans la baie de Tokyo

Tokyo, 20 août, AZERTAC

Le symbole des Jeux Paralympiques des « Trois Agitos » a été installé sur une plate-forme flottante géante dans la région de la baie de Tokyo, selon le site olympics.com.

Le monument en acier de 94 tonnes mesure 17,5 m de haut, 23,4 m de long et 2 m de large et a été déplacé par barge jusqu'au parc marin d'Odaiba. Il était ancré en place avant les Jeux paralympiques de Tokyo 2020, qui débuteront du 24 août au 5 septembre. Il sera illuminé la nuit du 20 août jusqu'à la fin des Jeux.

Le parc marin, qui offre une vue panoramique sur les toits de Tokyo, servira de site pour le para-triathlon les 28 et 29 août.

Le symbole de l'agitos se compose de trois lignes en croissant de rouge, bleu et vert, pour représenter les couleurs les plus largement représentées dans les drapeaux nationaux du monde entier. Les trois « agito », signifiant « je bouge » en latin, entourent un point central pour souligner le rôle du Comité international paralympique de rassembler les athlètes de tous les coins du monde et de leur permettre de concourir.