Bakou, 26 août, AZERTAC Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et la première dame Mehriban Aliyeva ont participé le 26 août, dans le district d’Abchéron, à la cérémonie de remise des appartements et des voitures aux familles des martyrs, aux mutilés de guerre et aux héros de la Guerre patriotique.

AZERTAG.AZ : Des appartements et des voitures remis aux familles des martyrs, aux mutilés de guerre et aux héros de la Guerre patriotique

Le président Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont été présents à la cérémonie

