La première vice-présidente Mehriban Aliyeva a partagé sur Instagram une vidéo de l’aéroport de Fuzouli

Bakou, 29 août, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a publié une vidéo de l’Aéroport international de Fuzouli.

Dans la vidéo il est indiqué : « Notre nouveau déplacement dans les terres libérées. En route vers Choucha ».

En voiture, le président Ilham Aliyev dit : « Nous approchons de l'Aéroport international de Fuzouli. Sur la gauche nous avons le complexe aéroportuaire, en face il y a la piste de décollage et d’atterrissage. Dans quelques mois seulement, l'aéroport est presque prêt à ouvrir. La construction de l'aéroport a commencé cette année. J'ai dit que l'Aéroport international de Fuzouli serait mis en service cette année. Peut-être qu'aucun aéroport au monde n'a été construit aussi rapidement. La piste de décollage et d’atterrissage est déjà prête. Les derniers travaux de finition sont en cours ici. Les travaux de finition sont en cours ici. Je voudrais réitérer que cette année j'ai posé la première pierre de l'aéroport, et maintenant nous sommes venus faire connaissance avec les travaux de construction. Cet aéroport est la porte aérienne du Karabagh ».