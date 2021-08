Bakou, 30 août, AZERTAC

L’Azerbaïdjan sera représenté au Selvedge World Fair, fête de la culture vestimentaire et de la créativité, qui se tiendra le 31 août. Plus de 150 artistes provenant de 75 pays démontreront leur patrimoine culturel et traditions textiles à travers des collections lors de la Foire, qui durera jusqu'au 5 septembre.

Dans le cadre du Selvedge 2021, une « Journée de la créativité » se tiendra le 4 septembre, avec des conférences, débats, présentations de films et des interviews d'artistes.

Outre l’Azerbaïdjan, la Nouvelle-Zélande, Hong Kong, le Japon, l'Inde, l'Égypte, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Colombie, le Chili, le Mexique et le Canada seront représentés dans le cadre de la « Journée de la créativité ».