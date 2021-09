Bakou accueillera un exercice militaire international avec la participation des forces spéciales azerbaïdjanaises, turques et pakistanaises

Bakou, 11 septembre, AZERTAC

A partir du 12 septembre, Bakou accueillera pour la première fois un exercice international conjoint baptisé « Trois frères-2021 » des forces spéciales azerbaïdjanaises, turques et pakistanaises.

L'objectif principal de l’exercice conjoint est d'améliorer l'interaction des forces spéciales des pays amis et partenaires lors des opérations militaires, de se préparer aux opérations en temps de paix et de guerre, d'effectuer des échanges de connaissances et d’expériences.

L’exercice international « Trois frères-2021 » se poursuivra jusqu'au 20 septembre.