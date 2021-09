Une session de formation sur l’intelligence artificielle au profit des femmes médecins a été organisée par l’ICESCO

Bakou, 13 septembre, AZERTAC

Les travaux de la formation intitulée : « Introduction à l’intelligence artificielle », tenue par le Centre de Prospective stratégique de l’ICESCO en coopération avec l’Université Euromed de Fès (UEMF), dans le cadre des activités de la chaire ICESCO « Femmes en sciences : IA et futur », ont été lancés au siège de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO).

Cet évènement de deux jours bénéficiant aux femmes médecins de différentes spécialités, s’inscrit dans le cadre de la proclamation par l’ICESCO de 2021 Année de la femme, ayant été honorée par le haut patronage du Souverain marocain, Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette formation a pour objectif de faire connaître l’intelligence artificielle, définir ses domaines d’action, les applications et les techniques qui en découlent, ainsi que les défis et enjeux de ce domaine. La formation se décline en trois unités se composant d’un total de 9 modules, dont chacun contient une partie théorique et une partie pratique, en plus des études de cas précis selon le domaine d’expertise des participantes. Des supports pédagogiques sont également utilisés durant les différents modules.

Au début de cet évènement, Dr Kais Hammami, Directeur dudit Centre, a défini le domaine de la prospective stratégique et les concepts y afférents, et souligné la nécessité de promouvoir la culture d’anticipation en se fondant sur des critères quantitatifs et qualitatifs pour obtenir des résultats concrets.

De son côté, Dr Maha Gmira, Professeure universitaire spécialisée en intelligence artificielle, Coordinatrice de la chaire ICESCO à l’UEMF, a présenté les concepts de base de l’intelligence artificielle, ses étapes de développement et ses principales applications et branches, à savoir : l’apprentissage automatique, l’apprentissage profond et l’apprentissage augmenté. Aussi a-t-elle souligné la nécessité d’intégrer les applications de l’intelligence artificielle dans les différentes disciplines, en particulier dans le domaine de la santé en vue de s’adapter au changement numérique et aux progrès technologiques, offrant de larges opportunités qui permettent de réaliser un développement durable dans tous les domaines de la vie.

Les travaux du premier jour de cette formation ont connu une forte interaction de la part des participantes, qui ont enrichi par leurs questions et discussions les présentations et formations programmées lors de cet évènement, tant au niveau théorique que pratique. Les formateurs ont également utilisé des vidéos explicatives et des exercices pratiques à réaliser en petits groupes, en plus de nombre d’équipements techniques fournis par l’ICESCO pour assurer la partie pratique de la formation. (ICESCO)