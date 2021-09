La première vice-présidente azerbaïdjanaise félicite les écoliers et les étudiants à l’occasion de la Journée de la connaissance

Bakou, 15 septembre, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a présenté ses félicitations aux écoliers et aux étudiants à l’occasion de la Journée de la connaissance.

A cet égard la première vice-présidente Mehriban Aliyeva a partagé une publication sur son compte Instagram officiel.

« Chers écoliers et étudiants,

Je vous félicite sincèrement à l'occasion de la Journée de la connaissance. Que la nouvelle année scolaire soit brillante, inoubliable, fructueuse et vous apporte beaucoup de connaissances, de succès et de réussites ! Merci à tous les enseignants qui vous aident à acquérir les connaissances et savoir-faire nécessaires, à développer vos talents et capacités ! Je souhaite à chacun de vous une excellente santé, une énergie inépuisable, de la persévérance, de la bonne humeur et de bonnes notes ! », lit-on dans la publication de la première vice-présidente Mehriban Aliyeva.