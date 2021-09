Les variants delta et delta+ du coronavirus se propagent en Géorgie

Tbilissi, 16 septembre, AZERTAC

Le variant mu du coronavirus n'a pas été enregistré en Géorgie. Cependant, les variants delta et delta + sont plus courants, et ces variants ont causé de graves problèmes dans le pays, a indiqué Paata Imnadze, chef adjoint du Centre national de prévention et de contrôle des maladies

Hier, 2176 personnes ont été diagnostiquées positives au Covid-19 et 43 autres en sont décédées en Géorgie. Le nombre total de contaminations a atteint 589 727 et celui de morts 8 390.

A ce jour, 1 589 024 doses de vaccin anti-Covid ont été administrées en Géorgie. 660 832 personnes ont reçu les deux doses de vaccin, soit 23,1% des personnes âgées ont été entièrement vaccinées contre le coronavirus.