Bakou accueillera en novembre un forum international d’affaires

Bakou, 22 septembre, AZERTAC

Le vice-président de l’International Business Forum, Gazi Misirli, et des représentants de l'Association des Industriels et Hommes d'affaires indépendants de Turquie (MUSIAD) ont été reçus à l’Agence azerbaïdjanaise pour le développement des Petites et Moyennes entreprises (KOBIA).

Tenue avec Orkhan Mammadov, président du Conseil d'administration de KOBIA, la rencontre s’est penchée sur les préparatifs du 25e Forum IBF prévu à Bakou en novembre. Il a été souligné lors de l’entretien que le forum contribuerait à l'élargissement de la coopération dans le domaine des affaires entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, a-t-on appris auprès de l’Agence azerbaïdjanaise pour le développement des Petites et Moyennes entreprises.