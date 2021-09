Le président Ilham Aliyev : L'Azerbaïdjan a réalisé toutes les activités grâce à ses ressources financières dans la lutte contre la pandémie

Bakou, 24 septembre, AZERTAC

La pandémie de COVID-19 continue de poser de sérieux défis au monde. Dès les premiers jours, notre gouvernement prend des mesures importantes et pratiques pour protéger la population et minimiser les effets négatifs de la pandémie, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son discours prononcé lors du débat général sur le thème « Miser sur l’espoir pour renforcer la résilience afin de se relever du COVID-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l’Organisation des Nations Unies » de la 76e session de l’Assemblée Générale des Nations Unies.

Le chef de l’Etat a dit que l'Azerbaïdjan avait lancé une campagne de vaccination mi-janvier dernier. Le taux de doses de vaccin utilisées pour 100 personnes est supérieur à 80 pour cent. Un paquet socio-économique d'environ 2,7 milliards de dollars a été débloqué pour soutenir la population et les entreprises touchées par la COVID-19.

« Grâce à la mise en œuvre des mesures bien planifiées, la situation liée à la pandémie a été maîtrisée et le confinement appliqué dans notre pays a été progressivement assoupli. Les efforts globaux de l'Azerbaïdjan pour lutter contre la pandémie ont été reconnus au niveau international. En 2020, l'Organisation mondiale de la santé a qualifié l'Azerbaïdjan de pays exemplaire dans la lutte contre la pandémie.

L'Azerbaïdjan a réalisé toutes ces activités grâce à ses ressources financières. Nous avons également apporté une contribution volontaire d’un montant de 10 millions de dollars à l'Organisation mondiale de la santé, ainsi qu'une aide humanitaire et financière à plus de 30 pays pour soutenir la lutte contre le coronavirus. De plus, nous avons envoyé gratuitement 150 000 doses de vaccins à quatre pays », a souligné le président Ilham Aliyev.