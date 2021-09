Ilham Aliyev : La communauté internationale doit forcer l'Arménie à nous remettre des cartes précises des mines posées dans nos territoires libérés

Bakou, 24 septembre, AZERTAC

Des travaux de construction à grande échelle sont en cours dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation, car le conflit, c’est déjà du passé. L'Azerbaïdjan construit de zéro de nouvelles villes et villages, en appliquant des méthodes modernes d’urbanisme et les concepts « Ville intelligente » et « Village intelligent ». L'Azerbaïdjan fait tout cela à ses propres frais, 1,3 milliard de dollars ont été alloués à cette fin cette année, a dit le président de la République Ilham Aliyev dans son discours prononcé lors du débat général sur le thème « Miser sur l’espoir pour renforcer la résilience afin de se relever du COVID-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l’Organisation des Nations Unies » de la 76e session de l’Assemblée Générale des Nations Unies.

Soulignant que la principale difficulté est la présence de nombreuses mines posées par l'Arménie dans les territoires libérés de l’occupation, le président azerbaïdjanais a dit : « Depuis la signature de l'acte de capitulation par l'Arménie le 10 novembre 2020, 30 citoyens azerbaïdjanais, dont 2 journalistes, ont été tués et 130 autres blessés. L'Azerbaïdjan est l'un des pays les plus minés au monde. Cela ralentit la restauration dans les territoires libérés de l’occupation et le retour des déplacés internes dans leurs foyers. »

« L'Arménie refuse de fournir à l'Azerbaïdjan les cartes précises de mines. L'exactitude des cartes des mines que l'Arménie est obligée de fournir pour trois régions est de 25 %. La communauté internationale doit forcer l'Arménie à nous remettre des cartes précises des mines posées dans nos territoires libérés », a estimé le chef de l’Etat.