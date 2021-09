Le président Ilham Aliyev : Nous garderons nos martyrs dans nos cœurs pour toujours

Bakou, 27 septembre, AZERTAC

Il y a juste un an, l'Arménie a commis une provocation militaire contre l'Azerbaïdjan en tirant sur nos positions militaires et nos localités. À la suite de ces tirs sournois, des civils et des militaires ont été tués dans les premières heures. Sur mon ordre, l'armée azerbaïdjanaise a lancé une contre-offensive à grande échelle en réponse à ce crime meurtrier et a remporté une victoire complète dans la Seconde guerre du Karabagh, qui a duré 44 jours, a déclaré le président de la République d’Azerbaïdjan et Commandant suprême des armées, Ilham Aliyev, dans son adresse à la nation à l’occasion de la Journée de commémoration des martyrs de la Guerre patriotique.

« Le 2 décembre dernier, le 27 septembre a été institué par mon décret comme Journée de commémoration en Azerbaïdjan. Aujourd'hui, nous nous inclinons une fois de plus devant la mémoire de nos martyrs héroïques tombés pendant la Seconde guerre du Karabagh et nous demandons à Allah de leur accorder sa miséricorde. Nous garderons nos martyrs dans nos cœurs pour toujours », a affirmé le président de la République.

Le président a fait savoir que ce lundi on poserait à la fois la première pierre du Complexe mémorial de la Guerre patriotique et du Musée de la Victoire. Il a dit qu’un magnifique monument en l'honneur des héros de la Seconde guerre du Karabagh serait érigé à Bakou, dans l'un des plus beaux endroits de la ville. Il a également ajouté qu’une minute de silence serait observée dans tout le pays lundi à 12 heures.