Le président de la République : Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan est la partie qui élabore l’agenda dans la région

Bakou, 27 septembre, AZERTAC

Je sais que le cœur des millions d'Azerbaïdjanais vivant à l'étranger battait avec leur patrie historique, ils suivaient l’actualité sur les batailles, se réjouissant de notre succès. Je dois aussi dire que pendant 44 jours et après, même à ce jour, je reçois des milliers de lettres. Je reçois des lettres de soutien et de solidarité des citoyens azerbaïdjanais, des Azerbaïdjanais du monde, ainsi que des citoyens des autres pays amis, a dit le président Ilham Aliyev dans son adresse au peuple azerbaïdjanais, à l’occasion de la Journée de commémoration des martyrs de la Guerre patriotique.

Le chef de l’Etat a souligné que toute la communauté internationale a déjà accepté notre victoire, bien qu’un an se soit écoulé depuis la guerre. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan est à la fois la partie qui élabore l’agenda dans la région, y compris dans les relations azerbaïdjano-arméniennes.

« Pendant 44 jours, nous n'avons pas seulement restauré notre intégrité territoriale, nous n'avons pas seulement expulsé l'ennemi de notre terre, nous n'avons pas seulement restauré notre dignité nationale, nous avons également détruit le fascisme arménien. Aujourd'hui, tous ceux qui visitent les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation voient de leurs propres yeux les traces de la sauvagerie arménienne. Toutes nos villes ont été détruites, tous nos monuments historiques et mosquées ont été complètement détruits ou profanés par les Arméniens. Sur les 67 mosquées, 65 ont été complètement détruites, et dans le reste de nos mosquées à moitié détruites, l'ennemi gardait des animaux, des vaches et des cochons pour nous insulter, pour insulter les musulmans du monde entier. Je suis convaincu que les musulmans du monde réagiront de manière adéquate », a indiqué le président de la République.

Je reçois des lettres concernant cette question de nombreux pays musulmans. Nous effectuons un travail pratique sur les atrocités arméniennes, sur le fascisme arménien pendant l'occupation, nous en informons et informerons le monde entier. Par conséquent, notre victoire, comme je l'ai dit, est une victoire contre le fascisme arménien, a déclaré le Ilham Aliyev.