Le président Ilham Aliyev inauguré les routes menant au bourg de Sougovouchan et au village de Talych de la région de Terter VIDEO

Terter, 4 octobre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais a inauguré dimanche 3 octobre les routes menant au bourg de Sougovouchan et au village de Talych de la région de Terter.

La route mesure 28,5 kilomètres de long et 9 mètres de large et comporte deux voies. Ayant été sous l’occupation arménienne pendant longtemps, les routes menant au bourg de Sougovouchan et au village de Talych avaient été complètement détruites.