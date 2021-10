Le président Ilham Aliyev participe à la cérémonie de pose de la première pierre d’un centre de services conjoint de la société KamAZ et de l’Usine automobile de Gandja

Djabraïl, 5 octobre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a effectué une visite dans la région de Djabraïl lundi 4 octobre.

Le président de la République a participé à la cérémonie de pose de la première pierre d'un centre de services conjoint de la Société anonyme ouverte KamAZ et de l'Usine automobile de Gandja à Djabraïl.

Le chef de l'Etat a rencontré Albert Karimov, vice-Premier ministre et ministre de l'Industrie et du Commerce de la République du Tatarstan de la Fédération de Russie, et Rustam Chamsoutdinov, directeur général adjoint de la société KamAZ.

Albert Karimov a transmis les salutations du président de la République du Tatarstan de la Fédération de Russie, Rustam Minnikhanov, au chef de l'Etat azerbaïdjanais.

Le président Ilham Aliyev a exprimé ses remerciements pour les salutations de Rustam Minnikhanov et a demandé de lui transmettre les siennes. Le chef de l'Etat a rappelé ses rencontres avec Rustam Minnikhanov.

Le vice-Premier ministre de la République du Tatarstan a déclaré qu'ils avaient atterri à l'Aéroport international de Fuzouli, marquant que l'aéroport avait été créé à un niveau élevé.

Il a été noté que ces dernières années, les relations amicales entre l'Azerbaïdjan et la Russie, basées sur un partenariat stratégique, s’étaient développées avec succès aussi dans le domaine économique, comme dans tous les autres domaines.