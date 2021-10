Cérémonie de pose de la première pierre du premier quartier d’immeubles résidentiels à Djabraïl

Djabraïl, 5 octobre, AZERTAC

Le 4 octobre s’est tenue la cérémonie de pose de la première pierre du premier quartier d’immeubles résidentiels dans la ville de Djabraïl.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a participé à la cérémonie.

Le chef de l'Etat a été informé que le quartier résidentiel couvrant 10,5 hectares sera construit et mise en service par étapes. Dans une première étape, 5 bâtiments seront construits et environ 200 familles, soit 654 habitants y seront relogées. Il y aura des immeubles résidentiels, ainsi que d'autres bâtiments de 4, 5 et 6 étages dans le quartier. Les façades et balcons des immeubles à construire dans ce quartier et dans le centre-ville en général auront une vue moderne, tout en conservant leurs particularités historiques.

Le président Ilham Aliyev a posé la première pierre du quartier résidentiel.