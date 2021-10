Ce parasite de la mer ressemble à un délicieux morceau de sushi

Tokyo, 7 octobre, AZERTAC

N’ajustez pas votre écran et n'attrapez pas la sauce soja. Ce que vous voyez devant vous est un animal marin réel, vivant et respirant, actuellement exposé dans un aquarium japonais – une créature qui ressemble exactement à un morceau de sushi au saumon.

Cette ressemblance de la créature marine en a fait l'un des résidents les plus populaires d'Aquamarine Fukushima, un grand aquarium sur la côte est du Japon.

La superstar en forme de nigiri appartient probablement au genre Rocinela, qui comprend plus de 40 espèces, selon une employée de l'aquarium Mai Hibino. Alors que de nombreux isopodes mangent des animaux morts ou en décomposition, les isopodes Rocinela ont tendance à être des parasites qui habitent le dos ou les organes internes d'autres créatures marines.

« La plupart des membres du genre semblent ternes et bruns, mais il est possible que le célèbre isopode à sushi de Fukushima ait pris plus qu'un simple repas de l'un de ses anciens hôtes. Parce qu'ils sont parasites, nous pensons que la couleur du poisson dont il se nourrissait a peut-être été transférée à l'isopode », a estimé Hibino.

Les pêcheurs ont attrapé l'isopode particulier dans un filet près de la ville côtière de Rausu, à Hokkaido, l'île la plus septentrionale du Japon. La créature a été pêchée à 800-1200 mètres de profondeurs, selon Hibino.