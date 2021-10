Les projets des forums et sommets des chefs religieux mondiaux au menu des discussions entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan

Noursoultan, 8 octobre, AZERTAC

La délégation azerbaïdjanaise dirigée par le chef de la Direction des Musulmans du Caucase, le cheikh-ul-Islam Allahchukur Pachazadé, qui est en visite au Kazakhstan, a eu un déjeuner de travail avec le président du Sénat kazakh, Maulen Achymbaïev.

L'expérience réussie de l'Azerbaïdjan et du Kazakhstan dans l'organisation des forums et des sommets de haut niveau des chefs religieux mondiaux a été abordée, un échange de vues a eu lieu sur les perspectives et les projets.

L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Azerbaïdjan au Kazakhstan, Aghalar Atamoghlanov, a aussi assisté à la rencontre.