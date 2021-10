Le commandant des forces terrestres azerbaïdjanaises est en déplacement en Turquie

Bakou, 14 octobre, AZERTAC

En marge de son déplacement en Turquie, le major-général Enver Efendiyev, vice-ministre azerbaïdjanais de la Défense, commandant de l’Armée de terre, a rencontré le 14 octobre le Commandant des Forces terrestres de la République de Turquie, le général d’armée Musa Avsever.

Les questions relatives à la coopération militaire, militaro-technique, militaro-éducative et dans un certain autres domaines ont été discutées, l'importance des formations conjointes des deux pays frères en termes d'échange d'expériences, de renforcement de l'amitié et de la fraternité, la nécessité d'organiser des formations conjointes à l'avenir ont été mises en valeur, selon le ministère de la Défense.