Le président Ilham Aliyev a souligné le rôle particulier du président Vladimir Poutine dans la cessation des hostilités au Karabagh

Bakou, 15 octobre, AZERTAC

Je voudrais souligner une fois de plus le rôle particulier du président de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovitch Poutine, dans la cessation des hostilités, qui a permis d'éviter des milliers de victimes des deux côtés, a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son intervention à la réunion à distance du Conseil des chefs d’Etat de la Communauté des Etats Indépendants.

« Conformément à la déclaration trilatérale, l'Arménie a retiré ses troupes des territoires occupés des régions azerbaïdjanaises d'Aghdam, de Latchine et de Kelbédjer. Jusqu’à ce temps-là, les forces armées azerbaïdjanaises avaient libéré plus de 300 villes et villages sur le champ de bataille. Ainsi, le conflit a été résolu par des moyens politico-militaires. Conformément à la déclaration trilatérale, des soldats russes de maintien de la paix ont été installés dans la région du Karabagh en Azerbaïdjan. Pour résoudre les problèmes liés à l'ouverture des communications de transport, un groupe de travail a été créé sous la présidence des vice-premiers ministres de la Russie, de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie », a dit le président Ilham Aliyev.