Le président azerbaïdjanais : L'Azerbaïdjan a barré l’itinéraire du trafic de drogue en provenance de l'Iran vers l'Arménie et puis vers l'Europe

Bakou, 15 octobre, AZERTAC

Pendant les années d'occupation des territoires azerbaïdjanais, une exploitation illégale de gisements d'or et d'autres ressources naturelles a été effectuée, a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son intervention lors de la réunion à distance du Conseil des chefs d’Etat de la Communauté des Etats Indépendants.

« Avec la participation d'une entreprise européenne, la rivière transfrontalière Okhtchoutchaï a été systématiquement polluée, ce qui a conduit à une catastrophe environnementale, déjà confirmée par des experts internationaux réputés. C'est la vraie image dans les territoires libérés, et cela pourrait être vu par des milliers de politiciens, diplomates, journalistes de nombreux pays qui ont visité les territoires libérés en moins d'un an, y compris des représentants des pays de la CEI. Au cours de l'année écoulée, après que l'Azerbaïdjan a repris le contrôle de 130 kilomètres de sa frontière avec l'Iran, qui étaient sous le contrôle de l'Arménie pendant environ 30 ans, et a ainsi barré l’itinéraire du trafic de drogue en provenance d'Iran vers l’Arménie, à travers la région azerbaïdjanaise de Djabraïl, et puis vers l’Europe », a précisé le président Ilham Aliyev.

Le chef de l’Etat a déclaré que le volume d'héroïne détenu par l’Azerbaïdjan sur les autres parties de la frontière azerbaïdjano-iranienne avait doublé par rapport à la même période des années précédentes. Il a ajouté que cela suggérait que pendant environ 30 ans, l'Arménie, en collusion avec l'Iran, avait utilisé les anciens territoires occupés de l'Azerbaïdjan pour le trafic de drogue vers l'Europe.