La Chine lance la station spatiale Shenzhou-13 en orbite

Pékin, 16 octobre, AZERTAC

La Chine a lancé samedi le vaisseau spatial habité Shenzhou-13, envoyant trois astronautes vers le module central de la station spatiale Tianhe pour une mission de six mois.

Le vaisseau spatial, transporté par une fusée porteuse Longue Marche-2F, a été lancé depuis le Centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le désert de Gobi, dans le nord-ouest de la Chine, selon l'Agence chinoise des vols spatiaux habités (China Manned Space Agency, CMSA).

Environ 582 secondes après le lancement, le vaisseau Shenzhou-13 s'est séparé de la fusée et est entré dans son orbite désignée. Les membres de l'équipage sont en bonne forme et le lancement est un succès complet, a déclaré la CMSA.

Il s'agit de la 21e mission de vol depuis que le programme spatial habité du pays a été approuvé et lancé, ainsi que de la deuxième mission habitée pour le projet de la station spatiale chinoise.

Les trois astronautes sont Zhai Zhigang, le commandant et le premier astronaute chinois à avoir effectué une sortie dans l'espace, Wang Yaping, la première femme astronaute chinoise à visiter la station spatiale chinoise et à effectuer des activités extravéhiculaires, et Ye Guangfu, un nouveau venu dans l'espace.

Les astronautes devraient établir un nouveau record de durée pour les missions spatiales habitées de la Chine, dépassant les 90 jours de l'équipage de Shenzhou-12 de juin à septembre de cette année.

Après son entrée en orbite, le vaisseau spatial Shenzhou-13 s'amarrera à la combinaison en orbite composée du module central de la station spatiale Tianhe et des vaisseaux cargo Tianzhou-2 et Tianzhou-3. Les astronautes seront stationnés dans le module central.

Ils auront des tâches telles que la manipulation de bras mécaniques, des activités extravéhiculaires et des tests de transfert de modules. Ils continueront également à vérifier les technologies clés concernant le séjour en orbite à long terme des astronautes, ainsi que le recyclage et le maintien en vie.

Le vaisseau spatial cargo Tianzhou-3, qui transporte des fournitures pour la mission habitée Shenzhou-13, a été lancé et s'est amarré au port d'amarrage arrière de Tianhe le 20 septembre.

Actuellement, la combinaison du module central de la station spatiale Tianhe et les deux vaisseaux cargo est entrée en orbite pour l'amarrage, prête pour l'amarrage avec le vaisseau spatial Shenzhou-13 et l'embarquement des trois astronautes.

Cinq missions de lancement avaient été programmées cette année, à savoir le lancement du module central de la station spatiale Tianhe, du vaisseau cargo Tianzhou-2, de la mission habitée Shenzhou-12, du vaisseau cargo Tianzhou-3 et de la mission habitée Shenzhou-13.

Xinhua