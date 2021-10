Le président azerbaïdjanais: C’est notre victoire, la victoire du peuple azerbaïdjanais

Bakou, 21 octobre, AZERTAC

C'est notre victoire, la victoire du peuple azerbaïdjanais. Car, notre peuple ne s'est pas incliné pendant l’occupation, ne s'est pas réconcilié avec la situation, n'a pas oublié ses terres natales, a déclaré le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, lors de sa rencontre avec des représentants de la communauté de la région de Zenguilan.

« Même les jeunes qui n'ont pas vu ces terres ont vécu par soif de libérer ces territoires, et ce sont eux qui ont sacrifié leur vie. C’était les enfants nés après l'occupation, et peut-être ils avaient 5 à 10 ans pendant l'occupation, qui marchaient au premier rang dans le champ de bataille. Autrement dit, cela montre que notre peuple attendait ce jour sacré de la Victoire, et malgré toutes les difficultés et souffrances, ils attendaient ce jour et croyaient qu'il viendrait », a estimé le chef de l'Etat.