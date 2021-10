Ilham Aliyev: Toutes les infrastructures seront construites à Zenguilan

Bakou, 21 octobre, AZERTAC

Aujourd'hui, les vice-premiers ministres d'Azerbaïdjan, de Russie et d'Arménie se réuniront de nouveau à Moscou, et notre position y sera déclarée une fois de plus. Ainsi, un centre de logistique et de transport, toutes les infrastructures seront construites à Zenguilan, a fait savoir le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de sa rencontre avec un groupe de représentants de la communauté de la région de Zenguilan.