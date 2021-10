Istanbul accueille un forum médiatique du Conseil turcique VIDEO

Istanbul, 22 octobre, AZERTAC

Un forum médiatique du Conseil de coopération des Etats turcophones (Conseil turcique) a débuté à Istanbul vendredi 22 octobre.

Lors du forum, organisée par le Département des communications de la Présidence turque sous le slogan « Passé à racine profonde, avenir solide », les discussions porteront sur le développement de la coopération dans les secteurs des médias, des séries télévisées et du cinéma dans le monde turcique, des moyens communs de lutter contre les médias sociaux et désinformation.

Le forum a réuni plus de 500 participants parmi lesquels figurent des représentants des médias provenant des pays membres du Conseil turcique, dont la Turquie, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizistan et l’Ouzbékistan, ainsi que des pays observateurs comme la Hongrie, le Turkménistan et la République turque de Chypre du Nord, des académiciens, de hauts fonctionnaires des organismes publics et privés, des représentants des médias sociaux, des étudiants.

L’Azerbaïdjan est représenté au forum médiatique par une importante délégation conduite par Hikmet Hadjiyev, assistant du président azerbaïdjanais et chef du département de politique étrangère de la Présidence de la République. La délégation comprend un certain nombre de représentants du gouvernement, des représentants du monde universitaire et des médias.

L'importance de démontrer aussi parmi tous les pays du monde turcique la forte solidarité observée entre l'Azerbaïdjan et la Turquie pendant la guerre de 44 jours, qui avait abouti à la victoire, sera soulignée, les mesures communes à prendre pour développer encore plus les relations dans tous les domaines feront l’objet de discussions lors du panel portant sur le thème « La victoire née de l’unité : le Karabagh ».

Le forum comprendrait également des panels sur « L'avenir culturel commun : le secteur des séries télévisées et du cinéma dans le monde turcique », « L'unité du monde turc du passé au futur », « Construire l'avenir en tant que monde turc » et d'autres.

Le forum se poursuivra jusqu’au 24 octobre.