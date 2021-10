Aslan Aslanov : L'importance de l'unité et du renforcement du monde turc a été soulignée à plusieurs reprises par le leader national du peuple azerbaïdjanais Heydar Aliyev il y a des années

Istanbul, 24 octobre, AZERTAC

L'importance de l'unité et du renforcement du monde turcique a été soulignée à plusieurs reprises par le leader national du peuple azerbaïdjanais Heydar Aliyev il y a des années. Il a dit que les peuples du monde turc moderne traversaient une période de développement et devenaient l'un des facteurs importants du nouveau monde. L'adhésion de nombreuses républiques turques souveraines à ce processus suscite de brillants espoirs pour l'avenir du monde turc. Ces espoirs, qui se réalisent déjà, permet de parler avec un plus grand optimisme de l'avenir », a déclaré le président du Conseil d'administration de l'Agence de presse nationale d'Azerbaïdjan (AZERTAC), Aslan Aslanov, dans son intervention lors du panel portant sur le thème « Construire l'avenir en tant que monde turc » tenu en marge du Forum médiatique du Conseil turcique à Istanbul, en Turquie.

« Sous la direction du Secrétaire général Bagdad Amreyev, le Conseil opère dans un domaine très large et diversifié. Ces activités diversifiées et projets réalisés servent l'unité des pays turcophones, le rapprochement des relations entre nos peuples et les institutions publiques. Comme exemple récent, je voudrais mentionner le soutien du Conseil turcique et la déclaration très importante faite pendant la guerre patriotique de 44 jours en Azerbaïdjan. Il s'agit d'une véritable manifestation d'unité et de solidarité entre les pays turcophones. Nous sommes des États et des peuples partageant une histoire commune, une culture commune, une langue et une religion communes. Ces valeurs communes sont des points de référence très importants pour définir notre place et notre rôle dans l'ordre mondial moderne globalisé mais dans certains cas polarisés. En tant que monde turc, nos chemins vers l'avenir se croisent à cette jonction », a déclaré Aslan Aslanov.

Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan et la Turquie sont des États importants de la région, apportant une contribution importante à la sécurité mondiale. Une évaluation réaliste du potentiel de nos États et de nos peuples et l'unification de ces forces sont d'une importance particulière pour notre avenir. Malheureusement, nous assistons à une hostilité envers la Turquie, à l'islamophobie et à d'autres injustices dans le monde d'aujourd'hui. Si nous répondons ensemble aux défis attendus et inattendus du moment, si nous faisons face ensemble aux menaces existantes, aucune force ne peut se dresser devant nous. Le soutien moral et politique de la Turquie et du Conseil turc pendant la guerre de libération de l'Azerbaïdjan au Karabakh en est une confirmation claire », a souligné le président du Conseil d'administration de l'AZERTAC.

Soulignant que la fraternité azerbaïdjano-turque peut servir de meilleur modèle pour l'avenir du monde turc, Aslan Aslanov a dit : « Alors que je jetais un coup d’œil sur l'histoire avant ma visite à Istanbul, je me suis souvenu d'un incident qui a eu lieu lors du sommet du Partenariat oriental à Prague en avril 2014. La Turquie n'était pas représentée au sommet. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a interrompu quelqu'un qui tentait de calomnier la Turquie et a déclaré : « La Turquie n'est pas là, mais je suis là », et a parlé des réalités de la Turquie. La Turquie, pour sa part, s'exprime dans l'arène politique internationale en l'absence de l'Azerbaïdjan. Je n'ai pas mentionné par hasard l'incident de Prague survenu il y a sept ans. Je pense que c'est un exemple pour l'avenir du monde turcique dont nous rêvons et auquel nous aspirons, ainsi qu'un exemple pour nous, représentants des médias. Aujourd'hui, les relations entre les pays turcophones dans le domaine des médias se développent dans un esprit de coopération toujours plus étroite. Nos rencontres initiées par le Conseil turcique, ainsi que ce forum médiatique, créent un terrain fertile pour l'échange d'informations et d'expériences. »

« Nous avons été témoins de ce qui s'est passé sur le front de l'information pendant la guerre patriotique que l'Azerbaïdjan a menée pour libérer ses terres occupées par l'Arménie depuis 30 ans : diffusion de fausses nouvelles, informations biaisées et loin de la réalité, tentatives évidentes de faire pression sur l'Azerbaïdjan, etc. Les médias azerbaïdjanais sont sortis de cette guerre de l'information avec une grande expérience. Je voudrais souligner que le soutien des médias de la Turquie, pays frère, à l'Azerbaïdjan pendant la guerre a joué un rôle exceptionnel dans la prévention de la désinformation et la transmission de la vérité au monde.

Nos observations suggèrent que les médias des pays turcophones doivent disposer de ressources solides pour faire entendre la vraie voix de chacun dans le monde en cas de besoin. Cet objectif peut être atteint, tout d'abord, en maîtrisant l'expérience mondiale et en appliquant de manière flexible les nouvelles tendances. La création et le développement de plateformes médiatiques sont importants à cet égard », a estimé Aslan Aslanov.

Nos observations suggèrent que les médias des pays turcophones doivent disposer de ressources solides pour faire entendre la vraie voix de chacun dans le monde en cas de besoin. Cet objectif peut être atteint, tout d'abord, en maîtrisant l'expérience mondiale et en appliquant de manière flexible les nouvelles tendances. La création et le développement de plateformes médiatiques sont importants à cet égard », a estimé Aslan Aslanov.

Evoquant que l'AZERTAC entretient des relations bilatérales étroites avec Kazinform du Kazakhstan, Kabar du Kirghizistan, UzA d'Ouzbékistan, l'agence nationale du Turkménistan et l'agence turque Anadolu, Aslan Aslanov a déclaré : « Dans le même temps, l'Union des agences d’nformation des pays turcophones (TKA), créée en 1992, est l'une des plateformes importantes à cet égard. Son renouveau et son développement sont un sujet d'actualité pour nous aujourd'hui.

Nous prévoyons avec l'agence Anadolu de tenir l'Assemblée générale de TKA. Nous apprécions l'importance que nos agences partenaires attachent à cette rencontre. Je remercie encore une fois mon cher collègue Serdar Karagöz pour ses initiatives et ses efforts à cet égard.

Comme nous le savons, les agences de presse sont la principale source d'informations précises et vérifiées dans tous les pays. Dans le nouvel espace d'information plein de fausses informations et de désinformation, le besoin de telles nouvelles a augmenté à plusieurs reprises. Pour cette raison, il existe une grande demande pour des informations vérifiées et précises. Notre objectif est d'encourager et d'améliorer encore davantage les activités de TKA, d'assurer son intégration dans l'espace international de l'information, de faciliter sa coopération avec le Congrès mondial des agences de presse, l'Alliance européenne des agences de presse, l'Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique et d'autres organisations médiatiques. Initialement, un nouveau projet de charte de l'organisation a été élaboré et envoyé aux agences membres pour discussion. En février de cette année, l'AZERTAC a mis à jour le site Web de l'organisation dans le cadre de ses moyens. Il y a besoin d’un soutien sérieux des agences membres pour améliorer le site. »

Rappelant que le protocole d'accord sur la coopération stratégique dans les médias entre la République d'Azerbaïdjan et la République de Turquie avait été signé en décembre de l'année dernière et approuvé par les présidents des deux pays, Aslan Aslanov a déclaré : « Je pense qu'il y a toutes les chances et toutes les opportunités de créer une telle plateforme de coopération entre d'autres pays turcophones ou en faire une structure plus globale. En général, il convient de réfléchir aux moyens d'appliquer l'expérience acquise dans le domaine de la coopération médiatique au format du Conseil turcique. Nos collègues des autres pays turcophones ont probablement aussi des idées et des propositions pertinentes. Nous pouvons en discuter et trouver une solution commune. Dans un premier temps, je suggérerais d'organiser dans un proche avenir une conférence avec la participation des structures médiatiques des États membres du Conseil turcique, qui préparera une feuille de route pour la mise en place d'une plateforme médiatique turque.

Le président du Conseil d'administration de l'AZERTAC, Aslan Aslanov, a dit que les dirigeants du monde turc avaient toujours vu un avenir radieux pour nos peuples. « Nos peuples, qui ont des États indépendants, se dirigent avec confiance vers cet avenir radieux, et chaque étape devient un élément important de la construction de cet avenir. Je suis convaincu que ce forum médiatique, organisé par le Conseil turcique, ouvrira également de nouvelles opportunités pour une coopération plus étroite entre nos médias et nous pourrons contribuer à construire cet avenir », a-t-il ajouté.

Le président du conseil d'administration et directeur général de l'agence Anadolu, Serdar Karagoz, le doyen de la faculté de journalisme de l'Université d'État de Bakou, Vugar Aliyev, le coordinateur du département des relations étrangères et de l'information étrangère de la chaîne de télévision turque NTV, Ahmet Yesiltepe, et d'autres y ont aussi pris la parole. Les intervenants ont souligné l'importance de créer une union culturelle, politique et économique alternative mais juste contre les pressions, la violence et les tentatives séparatistes étrangères vis-à-vis de la construction de l'avenir du monde turc.

Le panel a été suivi d'une session de questions-réponses.