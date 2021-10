Le président Ilham Aliyev félicite Chavkat Mirzioïev pour sa réélection au poste de président de l’Ouzbékistan

Bakou, 25 octobre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a adressé un message de félicitations à Chavkat Mirzioïev pour sa réélection au poste de président de l’Ouzbékistan.

« Votre victoire convaincante aux élections est une confirmation évidente du soutien du peuple frère d'Ouzbékistan à la ligne politique que vous menez pour le bien-être de votre pays, de la grande confiance et du respect à l’égard de votre personne en tant que véritable dirigeant.

L'Azerbaïdjan et l'Ouzbékistan sont unis par de solides relations d’amitié et de fraternité, découlant des valeurs spirituelles communes de nos deux peuples. Il est particulièrement gratifiant de constater que nos relations, fondées sur ces bases inébranlables, et le niveau actuel de notre coopération mutuellement bénéfique s'étendent de jour en jour », lit-on dans le message du président Ilham Aliyev.

Le chef de l'Etat s’est dit convaincu que l'amitié et le partenariat stratégique entre l'Azerbaïdjan et l'Ouzbékistan, renforcés par les riches valeurs nationales et spirituelles, continueraient à se développer et à se renforcer conformément à la volonté des deux peuples frères.