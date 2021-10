Un nouveau complexe militaire du Service national de protection des frontières ouvre ses portes dans la région de Goubadly

Goubadly, 25 octobre, AZERTAC

Lundi 25 octobre, en marge de leur déplacement dans la région de Goubadly, le président de la République Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont pris part à la cérémonie d’inauguration d’un nouveau complexe militaire du Service national de protection des frontières.

Le président de la République et Commandant des armées azerbaïdjanaises, Ilham Aliyev, a été accueilli par le chef du Service national de protection des frontières, le colonel-général Eltchin Gouliyev.

Le chef du Service national de protection des frontières, Eltchin Gouliyev, a informé le président Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva des conditions mises en place dans le complexe militaire.

Il a été noté que conformément aux instructions du président de la République Ilham Aliyev, des activités sont en cours pour établir l'infrastructure nécessaire de défense et de protection des frontières dans les territoires libérés de l’occupation. Le territoire du nouveau complexe militaire du Service national de protection des frontières, qui assure la protection de la partie de la frontière azerbaïdjano-arménienne traversant le territoire des régions de Goubadly et de Latchine, est de 25 hectares. Le complexe militaire dispose des hélicoptères, des drones HAROP, Raven et Hawk, des lance-grenades antichars et des missiles guidés, des mortiers de 120 et 82 mm, des installations antiaériens et d'autres systèmes d'armes modernes.

Le complexe militaire est équipé d'un système de chauffage, d'eau et d'électricité constantes. D'importants travaux de construction et d'aménagement paysager ont été réalisés et de larges espaces verts ont été aménagés dans le complexe.

Ainsi, des conditions nécessaires ont été créées sur ce site militaire pour assurer un service de haut niveau, améliorer les capacités de combat du personnel et développer davantage ses compétences professionnelles.