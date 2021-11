Chamakhy : inauguration du Centre de gestion régional SCADA Nord-Ouest de la société « Azerisiq »

Chamakhy, 1er novembre, AZERTAC

Le Centre de gestion régional SCADA de la Société anonyme ouverte « Azerisiq » a été inauguré à Chamakhy lundi 1er novembre.

La cérémonie d’inauguration a été marquée par la présence du président de la République Ilham Aliyev et de la première dame Mehriban Aliyeva.

Le président de la Société anonyme ouverte « Azerisiq », Vugar Ahmadov a déclaré que la sous-station électrique approvisionnait en électricité, de manière ininterrompue et stable, 11 localités de la région de Chamakhy et à 5 localités de la région d'Aghsou, des installations industrielles, médicales, éducatives, sociales, touristiques, agricoles et autres. Il a dit qu’avec la mise en service de la sous-station, l'approvisionnement en électricité de plus de 10 000 personnes a été améliorée encore plus.

Il a été noté que le Centre de gestion régional SCADA Nord-Ouest de la Société « Azerisiq » avait été créé dans la sous-station électrique « Meysari » pour mettre en œuvre une gestion moderne des réseaux. Pour la première fois, le système SCADA régional a été connecté au système SCADA central. Le système de gestion régional SCADA a des capacités de gestion à la fois centralisées et indépendantes.

Le président de la République a mis en marche le Centre de gestion régional SCADA Nord-Ouest.