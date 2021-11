Entretien du président Ilham Aliyev avec la sous-Secrétaire d’Etat adjointe américaine Erika Olson

Bakou, 5 novembre, AZERTAC

Vendredi 5 novembre, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu la sous-Secrétaire d’Etat adjointe américaine pour le Caucase, les conflits régionaux et l’Europe du Sud, Erika Olson.

Lors de la rencontre, il a été évoqué que le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Azerbaïdjan et les États-Unis serait célébré l'année prochaine et qu'il existait un partenariat long et fructueux entre les deux pays, qu'une coopération fructueuse était mise en œuvre dans le secteur de l'énergie et que les États-Unis étaient intéressés par l’élargissement des relations avec l'Azerbaïdjan.

Au cours de la conversation, il a été souligné qu'il existait de nouvelles opportunités pour le développement et la coopération régionaux et un échange de vues a eu lieu sur les perspectives de la coopération.