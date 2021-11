Communiqué de la Présidence de la République

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a téléphoné au président de la République d'Ouzbékistan, Chavkat Mirzioïev, vendredi 5 novembre, à la veille de son investiture.

Au début de l'entretien, le président azerbaïdjanais a sincèrement félicité son homologue ouzbek pour sa victoire convaincante à l'élection présidentielle et lui a souhaité plein succès dans sa mission visant à assurer le bien-être et la prospérité du peuple ouzbek.

À son tour, le président ouzbek a sincèrement félicité le chef de l'État et le peuple azerbaïdjanais à l'occasion du Jour de la Victoire et a exprimé ses vœux de paix et de prospérité. Le président azerbaïdjanais a présenté ses remerciements pour les félicitations.

Au cours de la conversation téléphonique, les discussions ont porté sur les questions d'actualité concernant le renforcement du partenariat stratégique ouzbéko-azerbaïdjanais et l'élargissement de la coopération multiforme. Les chefs d'Etat ont évoqué avec satisfaction la dynamique continue des échanges mutuels et l'augmentation du nombre de projets communs dans les différents secteurs de l'économie. Le lancement de la production automobile dans la ville de Hadjigaboul, les projets dans l'agriculture et la production de la soie cette année ont été évoqués.

Il a indiqué que Bakou accueillerait le mois prochain le Salon national de l’industrie d'Ouzbékistan. Les préparatifs sont en cours pour les prochaines réunions de la Commission intergouvernementale et du Conseil d’affaires.

Des interactions dans le domaine des transports et des communications, ainsi que la reprise des vols entre les capitales ont également été examinées. Ils ont souligné l'importance d'organiser régulièrement des événements culturels et humanitaires conjoints en Ouzbékistan et en Azerbaïdjan.

Les présidents ont procédé à un échange de vues sur les aspects les plus importants de la coopération régionale, y compris l'ordre du jour du prochain sommet du Conseil turcique. Le calendrier des rencontres de haut niveau a été passé en revue.