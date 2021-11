Le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise rencontre le conseiller diplomatique du président français

Paris, 11 novembre, AZERTAC

Le ministre des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan, Djeyhoun Baïramov, a rencontré mercredi 10 novembre le conseiller diplomatique du président de la République française, Emmanuel Bonne.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur la situation actuelle et les nouvelles réalités établies dans la région dans la période post-conflit.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a informé son interlocuteur des questions liées à la période post-conflit dont le déminage des terres azerbaïdjanaises libérées de l’occupation, la restauration des territoires détruits, le rétablissement des communications dans la région, la mise en œuvre de la délimitation et de la démarcation de la frontière avec l’Arménie, la normalisation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan conformément aux normes et aux principes du droit international, les mesures prises par l’Azerbaïdjan en la matière. Il a été souligné que l'Azerbaïdjan était en faveur du maintien de la paix et de la stabilité à long terme dans la région.

L'état actuel des relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et la France a aussi été discuté au cours de la rencontre. Les parties se sont déclarées disponibles et intéressées pour développer les relations bilatérales et rendre le dialogue politique plus vivant.