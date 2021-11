Le président Ilham Aliyev s’entretient avec son homologue kirghiz à Istanbul VIDEO

Istanbul, 12 novembre, AZERTAC

Le président de la République d’’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, s’est entretenu vendredi 12 novembre, à Istanbul, avec le président de la République kirghize, Sadyr Japarov.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a déclaré avoir le grand plaisir de voir son homologue kirghiz, marquant que c’était leur première rencontre.

« Je suis convaincu qu'il y aura beaucoup de rencontres de ce genre. Il est remarquable que nous nous réunissions en marge de l'événement du Conseil turcique, qui devient une organisation. Bien sûr, ce sommet sera d’une importance historique pour l'ensemble du monde turc et nos pays, ainsi qu'une bonne occasion pour parler des relations bilatérales entre nos pays. Nous attendons avec intérêt une coopération active sur un large éventail de questions dans les domaines politique, économique et humanitaire et je pense qu'il existe un bon potentiel dans toutes les sphères. Il y a déjà eu des réunions au niveau des ministres des Affaires étrangères et votre ministre des Affaires étrangères a effectué une visite en Azerbaïdjan. Par conséquent, je pense qu'aujourd'hui, nous donnerons une bonne impulsion au développement futur de la coopération entre nos pays. Une fois de plus, enchanté de vous voir », a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

Le président Sadyr Japarov s’est déclaré, lui aussi, enchanté de rencontrer et de connaître personnellement le président Ilham Aliyev. Il a dit que le Kirghizistan et l'Azerbaïdjan étaient des pays frères.

« Nous sommes toujours heureux des succès et des réalisations du peuple azerbaïdjanais frère au Kirghizistan. Grâce à votre politique clairvoyante, l'Azerbaïdjan a considérablement renforcé sa position internationale sur la scène mondiale. Les relations entre nos pays sont fondées sur de solides liens d'amitié et de fraternité, découlant de l'histoire, de la culture, de la langue, des valeurs spirituelles et religieuses communes. Les relations interétatiques modernes entre la République kirghize et la République d'Azerbaïdjan ont été fondées par votre père Heydar Aliyev, une personnalité éminente au niveau international », a dit Sadyr Japarov.

Le président kirghiz a exprimé sa gratitude au chef de l’Etat azerbaïdjanais pour l’envoi de 40 000 doses d’AstraZeneca, à titre d’aide humanitaire, au Kirghizistan. Il l’a qualifié de manifestation de l’amitié et de la fraternité.

Les discussions ont également porté sur l'élargissement des relations économiques et commerciales entre les deux pays, le renforcement des liens dans les domaines de l'investissement, de l'énergie, du transport et autres, ainsi qu'au sein des organisations internationales.