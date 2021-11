Le président Ilham Aliyev s’est vu décerner l’Ordre suprême du Monde turcique

Istanbul, 12 novembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, s’est vu décerner l’Ordre suprême du Monde turcique.

Le chef de l'État azerbaïdjanais a reçu l'Ordre suprême des mains du président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, lors du VIIIe sommet du Conseil de coopération des États turcophones à Istanbul le 12 novembre.

Le président Ilham Aliyev a été décoré par une décision pertinente du Conseil des chefs d’Etat des pays turcophones.

« Le Conseil des chefs d’Etat a décidé, sur proposition de Son Excellence Recep Tayyip Erdogan, Président de la République de Turquie, de décerner avec grand honneur l’Ordre suprême du Monde turcique à Son Excellence Ilham Aliyev pour la victoire historique qui a considérablement contribué à l’unité turque et conduit à une paix et une stabilité durables dans la région en garantissant la libération des territoires et la restauration de l’intégrité territoriale de la République d’Azerbaïdjan sous la direction de Son Excellence Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan et Commandant suprême des armées », indique la décision.

La décision a été signée par les présidents kazakh Kassym-Jomart Tokaïev, kirghiz Sadyr Japarov, turc Recep Tayyip Erdogan et ouzbek Chavkat Mirzioïev.

Le président Recep Tayyip Erdogan a remis l'Ordre suprême au chef de l'Etat azerbaïdjanais.