L'UNESCO célèbre son 75e anniversaire VIDEO

Paris, 13 novembre, AZERTAC

Créée 75 ans avant pour construire la paix et la sécurité entre les nations via la culture, la science et l’éducation pour assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’UNESCO a célébré son 75e anniversaire en marge de la 41e session de sa Conférence générale.

La cérémonie a réuni des chefs d'État et de gouvernement d’un certain nombre de pays, des chefs de missions permanentes accréditées auprès de l'organisation, des diplomates.

L'Azerbaïdjan a été représenté à la 41e session par Elnour Mammadov, vice-ministre des Affaires étrangères, Seymur Fataliyev, secrétaire général de la Commission nationale pour l'UNESCO, l'ambassadeur Elman Abdoullaïev, chef de la délégation permanente auprès de l'organisation, et des diplomates.

Lors de la cérémonie, la Directrice générale de l'organisation, l’Envoyé spécial de l'UNESCO pour la paix et la réconciliation, les chefs d'État et de gouvernement participant aux festivités sont intervenus et ont abordé les activités de l'organisation.

La cérémonie s'est poursuivie avec un programme de concerts.