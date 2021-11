L'OTAN remercie l'Azerbaïdjan pour son partenariat avec l'Alliance

Bakou, 15 novembre, AZERTAC

En marge de sa visite de travail à Bruxelles, en Belgique, le ministre des Affaires étrangères Djeyhoun Baïramov a rencontré le secrétaire général adjoint de l'OTAN, Mircea Geoana, au siège de l'OTAN lundi 15 novembre.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur les questions d'actualité du partenariat OTAN-Azerbaïdjan, les perspectives de développement, ainsi que les questions régionales, a-t-on appris auprès du ministère des affaires étrangères.

Le ministre des Affaires étrangères s'est déclaré satisfait des résultats obtenus dans un certain nombre de domaines du partenariat Azerbaïdjan-OTAN. Il a évoqué la contribution de l’Azerbaïdjan aux opérations de l'OTAN dans le cadre du soutien au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Le ministre a informé le responsable de l'OTAN des travaux de restauration et de construction menés par le gouvernement azerbaïdjanais dans les territoires libérés de l'occupation à la suite de la Guerre patriotique. Il a été souligné que l'Azerbaïdjan était prêt à normaliser les relations avec l'Arménie sur la base des principes du droit international en éliminant le facteur d'occupation de ses terres.

Le secrétaire général adjoint de l’OTAN a salué les réformes de défense de l'Azerbaïdjan et sa contribution aux missions de l'OTAN. Il a remercié l'Azerbaïdjan pour son partenariat avec l'Alliance, notamment pour sa participation à la mission en Afghanistan.

Les parties se sont déclarées prêtes à poursuivre le dialogue politique et la coopération pratique conformément aux objectifs et principes du Partenariat pour la paix.