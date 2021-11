Taekwondo : l’Azerbaïdjan termine les championnats d’Europe junior avec trois médailles

Bakou, 16 novembre, AZERTAC

Les championnats d'Europe junior de taekwondo ont pris fin en Bosnie-Herzégovine. L'équipe d’Azerbaïdjan a remporté trois médailles, dont deux en or et 1 en bronze.

Seyyad Dadachov (51 kg) et Zemfira Hassanzadé (42 kg) ont battu tous leurs rivaux et sont montés sur la plus haute marche du podium. Punhan Murselov (45 kg) s’est satisfait de la médaille de bronze.