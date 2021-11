Mehriban Aliyeva présente ses condoléances aux familles des militaires azerbaïdjanais morts à la suite des provocations arméniennes

Bakou, 17 novembre, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a partagé sur sa page Instagram officielle une publication relative aux militaires azerbaïdjanais tombés dans les affrontements survenus à la suite des dernières provocations militaires commises par l’Arménie.

« Je présente mes sincères condoléances aux familles et aux proches de nos soldats et officiers morts dans les affrontements dus aux nouvelles provocations militaires perpétrées par l'Arménie. Que Dieu ait les âmes de tous nos martyrs et accorde la patience à leurs familles. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Qu’Allah le très-haut protège notre patrie ! », lit-on dans la publication de la vice-présidente azerbaïdjanaise.