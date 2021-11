La Turquie et l’Espagne discutent des perspectives de développement de leurs relations

Ankara, 18 novembre, AZERTAC

Divers accords ont été signés entre la Turquie et l’Espagne, en présence du président turc Recep Tayyip Erdogan et du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez.

Six accords ont été paraphés, mercredi à Ankara, en marge du 7e sommet intergouvernemental Turquie-Espagne,

Des mémorandums d'accord sur la coopération dans les domaines maritime, sciences polaires et en logistique, de la gestion des catastrophes et des urgences, des sports, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, du travail et de l'emploi ont été signés entre les délégations turque et espagnole.

Le premier Sommet intergouvernemental Turquie-Espagne s'était tenu le 5 avril 2009 à Istanbul alors que le dernier a eu lieu le 24 avril 2018, dans la capitale espagnole, Madrid.

Anadolu