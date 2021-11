La vie reprend à Aghdam, libérée de l'occupation arménienne VIDEO

Aghdam, 20 novembre, AZERTAC

Un an s’écoule depuis la libération de ville d’Aghdam.

Le 20 novembre 2020, conformément aux termes de la Déclaration tripartite du 10 novembre 2020, signée par les présidents azerbaïdjanais et russe et le premier ministre arménien, la région d'Aghdam avait été rétrocédée à l'Azerbaïdjan.

Occupée par les forces arméniennes le 23 juillet 1993, la ville d’Aghdam et les villages de la région éponyme ont subi le vandalisme arménien. Les bâtiments, écoles, jardins d’enfants, hôpitaux et infrastructures ont été détruits, les mosquées et cimetières ont été profanés.

Appelée autrefois le « Hiroshima du Caucase », maintenant la ville d’Aghdam s’anime, la vie reprend dans la ville grâce aux travaux de reconstruction menées par l’Azerbaïdjan, vrai propriétaire de ces terres.