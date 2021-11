Le président Ilham Aliyev reçoit le président du Comité de coopération économique Nord près la Présidence de la République de Corée VIDEO

Bakou, 22 novembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 22 novembre le président du Comité de coopération économique Nord près la Présidence de la République de Corée, Chong Soo Park.

Le président Ilham Aliyev s’est félicité de l’existence des contacts réguliers entre les deux pays et l'a qualifié d’indicateur de l'intérêt mutuel des deux côtés pour l'approfondissement de la coopération. Le président s'est dit convaincu que le niveau élevé des relations politiques entre les deux pays aurait un impact positif sur la coopération dans tous les autres domaines.

Abordant la coopération économique, le président Ilham Aliyev a dit que les entreprises coréennes opéraient avec succès dans divers domaines en Azerbaïdjan, a évoqué les activités de ces entreprises dans la mise en œuvre des grands projets d'infrastructure industrielle. Il a ajouté que les entreprises coréennes jouaient également un rôle dans l'image architecturale moderne de Bakou.

Soulignant qu'une présentation sur les travaux à réaliser dans les terres libérées de l’Azerbaïdjan se tiendrait prochainement en République de Corée, le chef de l'Etat a déclaré que l'objectif était d'impliquer les entreprises coréennes aux travaux dans les terres libérées. Le président de la République a déclaré que l'Arménie avait régulièrement détruit les villes et villages azerbaïdjanais pendant l'occupation et a fait savoir que des travaux de construction à grande échelle avaient été lancé dans ces régions après la victoire et que les entreprises de pays amis de l'Azerbaïdjan avaient été invitées à y participer. Il a souligné que l’organisation de cette présentation en Corée témoignait une fois de plus des relations amicales entre les deux pays.

Le président Ilham Aliyev s’est déclaré convaincu que la visite de Chong Soo Park contribuerait au développement des relations entre les deux pays.

Chong Soo Park, président du Comité de coopération économique Nord près la Présidence de la République de Corée, a exprimé ses remerciements pour les paroles agréables et donné des informations sur les activités de son comité. Il a déclaré que la nouvelle politique nord de la Corée couvrait 14 pays, parmi lesquels l'Azerbaïdjan était le plus occidental. Chong Soo Park a souligné qu'il existait de nombreuses similitudes entre la Corée et l'Azerbaïdjan, y compris du point de vue de la situation géopolitique, évoquant que la Corée était située dans un endroit stratégique reliant les continents et les océans, et que l'Azerbaïdjan, à son tour, était un carrefour reliant diverses destinations internationales et une plaque tournante du transport autour de la mer Caspienne.

Le rôle de l'Azerbaïdjan dans les corridors de transport Est-Ouest, Nord-Sud a été évoqué, les opportunités de coopération sur les plans bilatéraux et multilatéraux, ainsi qu'entre les zones économiques ont été abordées lors de la rencontre. Les parties ont échangé sur les perspectives des relations dans divers domaines, notamment les énergies renouvelables, le transport, la logistique et le tourisme.