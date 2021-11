Le président azerbaïdjanais a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur d’Ouganda

Bakou, 22 novembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu le 22 novembre les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Ouganda, Muhammad Tezikuba Kisambira.

Muhammad Tezikuba Kisambira a remis ses lettres de créance au président Ilham Aliyev.

Ensuite, le président Ilham Aliyev s'est entretenu avec le nouvel ambassadeur.

Lors de l’entretien il a été noté que les relations entre les deux pays étaient à un bon niveau et qu'il y avait un soutien mutuel au sein des organisations internationales. Les parties ont également souligné la coopération active au sein du Mouvement des non-alignés. À cet égard, le président Ilham Aliyev a remercié la République d'Ouganda pour son soutien à la décision relative à la prolongation de la présidence azerbaïdjanaise du Mouvement des non-alignés jusqu'en 2023. Le chef de l'État a dit qu'en tant que pays présidant le mouvement, l'Azerbaïdjan avait travaillé dur pour renforcer l'unité entre les États membres, notamment en termes de soutien tangible dans la lutte contre le COVID-19. Le président Ilham Aliyev a souligné que l'Azerbaïdjan poursuivrait ses efforts pour renforcer les liens entre les pays membres du Mouvement des non-alignés. Le président Ilham Aliyev a déclaré qu'un mémorandum d'accord avait été signé entre l'Agence nationale des services publics et des innovations sociales auprès de la Présidence de la République d'Azerbaïdjan (Service ASAN) et l'organe compétent de l'Ouganda. Il a été noté que les agences compétentes de l'Azerbaïdjan travaillaient pour soutenir le processus d'établissement du « Service ASAN » en Ouganda.

Le soutien apporté par l'Azerbaïdjan, via l'UNESCO, au fonds spéciale pour l'éducation des jeunes filles au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda a été salué.

L'ambassadeur Muhammad Tezikuba Kisambira a transmis les salutations du président ougandais Yoweri Museveni au chef de l'État.

Le président Ilham Aliyev a remercié pour les salutations du président ougandais et a demandé à l'ambassadeur de lui transmettre les siennes.

Muhammad Tezikuba Kisambira a déclaré que lors de sa nomination en tant qu’ambassadeur en Azerbaïdjan, le président ougandais lui avait demandé de renforcer le soutien politique entre les deux pays sur la scène internationale. L'ambassadeur a transmis au président azerbaïdjanais l'invitation de la présidence de son pays à effectuer une visite en Ouganda au moment convenable. L'ambassadeur a également noté que les dirigeants ougandais étaient intéressés par l'investissement de l'Azerbaïdjan dans son pays. Le diplomate a déclaré que l'Ouganda était prêt à contribuer à la représentation de l'Azerbaïdjan en matière de tourisme sur le continent africain.