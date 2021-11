Le président de la République reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Chili VIDEO

Bakou, 23 novembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, mardi 23 novembre, les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Chili en Azerbaïdjan, Rodrigo Arcos.

L’ambassadeur Rodrigo Arcos a remis ses lettres de créance au chef de l’Etat azerbaïdjanais.

Ensuite, le président Ilham Aliyev s’est entretenu avec l’ambassadeur.

Le président a dit que l'Azerbaïdjan et le Chili coopéraient au sein des organisations internationales et sur le plan bilatéral. Le président Ilham Aliyev a souligné la nécessité d'établir des relations entre les deux pays dans les domaines du commerce et de l'économie, de mettre en place une coopération entre les milieux d'affaires et, à cet égard, l’importance d'informer les gens des deux pays.

Le président Ilham Aliyev a exprimé ses remerciements pour le soutien du Chili à la prolongation de la présidence azerbaïdjanaise du Mouvement des non-alignés jusqu'en 2023, soulignant que l'Azerbaïdjan, en tant que président, continuerait à déployer des efforts pour renforcer la coopération entre les États membres du Mouvement des non-alignés.

Exprimant sa gratitude pour les paroles aimables, l'ambassadeur Rodrigo Arcos a déclaré que son pays était intéressé par le développement des relations avec l'Azerbaïdjan. Dans le même temps, il a présenté ses félicitations pour la présidence réussie de l’Azerbaïdjan au sein du Mouvement des non-alignés et de l'Organisation des États turciques. L'ambassadeur Rodrigo Arcos a déclaré qu'ils attachaient une importance particulière aux relations avec l'Azerbaïdjan en tant qu'observateur au sein de l'Alliance du Pacifique, et s’est dit convaincu que des liens plus étroits seraient établis entre les deux pays dans la période post-COVID.