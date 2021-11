Joe Biden va nommer Jerome Powell pour un second mandat à la présidence de la Réserve fédérale

Washington, 23 novembre, AZERTAC

Le président américain Joe Biden a annoncé lundi son intention de nommer Jerome Powell pour un second mandat à la présidence de la Réserve fédérale et de nommer Lael Brainard au poste de vice-présidente.

« Le président Powell a apporté une direction solide au cours d'une période de difficultés inédites, y compris la plus grave récession économique de l'histoire moderne et les attaques contre l'indépendance de la Réserve fédérale », a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué.

Le président républicain de la Réserve fédérale, dont le mandat de quatre ans expire en février, est soutenu par les législateurs républicains et la secrétaire au Trésor Janet Yellen. Il fait néanmoins l'objet de critiques et d'une opposition de la part de certains démocrates progressistes en raison du scandale des transactions d'actions des responsables de la Réserve fédérale et de ses politiques.

M. Powell « a pris trop de mesures pour affaiblir le contrôle de la Réserve fédérale sur nos plus grandes banques et déréguler Wall Street » » et le renommer pour un second mandat « est un risque qui ne vaut pas la peine d'être pris », a affirmé lors d'une audience la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, qui s'était déjà opposée à sa nomination en 2018.

Les progressistes avaient précédemment suggéré que Mme Brainard, membre du conseil d'administration de la Réserve fédérale, prenne la succession de M. Powell.

Les sénateurs républicains, malgré leur désaccord avec M. Powell au sujet de l'inflation et d'autres questions, craignent qu'un remplaçant soit plus libéral, et soutiendront probablement la confirmation d'un second mandat pour M. Powell.

Xinhua