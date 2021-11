Le forum international Nizami Gandjavi entame ses travaux à Bakou

Bakou, 24 novembre, AZERTAC

Le forum international Nizami Gandjavi a débuté à Bakou mercredi 24 novembre.

Intitulé « Nizami Gandjavi : un pont entre les cultures », le forum a été organisé par le ministère de la Culture de la République d'Azerbaïdjan avec le soutien de l’Autorité exécutive de la ville de Bakou dans le cadre de l'Année Nizami Gandjavi.

Le Forum international a réuni plus de 40 scientifiques et experts provenant de 15 pays étrangers, ainsi que des responsables gouvernementaux, des chefs d'établissements d'enseignement supérieur, des représentants d'organisations internationales et du corps diplomatique. Le forum comprendra divers panels, présentations, rencontres bilatérales, présentations de livres, événements culturels et autres.

Le forum international Nizami Gandjavi se déroulera jusqu'au 26 novembre.