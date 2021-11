Covid-19 en Allemagne : le bilan s’alourdit à 100 481 décès

Bakou, 25 novembre, AZERTAC

Le nombre de décès dus au coronavirus a dépassé les 100 000 en Allemagne.

Hier, 73 966 personnes ont été diagnostiquées positives au Covid-19 et 321 autres en sont décédées en Allemagne. Jusqu’à présent, plus de 5 546 000 cas positifs et 100 481 décès ont été confirmés dans le pays.

A noter que 68,1% des Allemands ont été entièrement vaccinés contre le Covid-19, et 5% de la population a reçu une dose de rappel. Cependant, l'Allemagne se classe actuellement au deuxième rang après les États-Unis pour le nombre de contaminations quotidiennes au coronavirus.