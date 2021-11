Le président Ilham Aliyev reçoit une délégation menée par le président de l’Académie des Sciences de Russie VIDEO

Bakou, 25 novembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu le 25 novembre une délégation conduite par le président de l’Académie des Sciences de Russie, Alexandre Sergueïev.

Lors de la rencontre, il a été évoqué que les relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et la Fédération de Russie se développaient avec succès dans divers domaines et le rôle de la coopération en matière humanitaire ainsi que scientifique dans le développement des relations a été mis en valeur. Il a été souligné que la coopération entre les deux pays dans le domaine concerné avait une histoire riche, et l'importance de renforcer encore davantage cette coopération à l'époque moderne a été abordée. Il a été déclaré que la visite du président de l'Académie des sciences de la Fédération de Russie Alexandre Sergueïev contribuerait à la discussion des perspectives des relations dans le domaine de la coopération scientifique et à les élargir.

Alexandre Sergueïev a remis une médaille commémorative de l'Académie des Sciences de Russie au président Ilham Aliyev.