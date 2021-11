La Turquie suspend ses vols vers cinq pays d'Afrique australe

Istanbul, 27 novembre, AZERTAC

Le ministre turc de la Santé, Fahrettin Koca, a déclaré qu'en raison de la variante Nu de COVID-19, les voyages en Turquie depuis le Botswana, l'Afrique du Sud, le Mozambique, la Namibie et le Zimbabwe ne seront pas autorisés. C’est ce qui ressort d’un communiqué partagé vendredi sur Twitter par le ministre Koca.

« En raison du nombre croissant de cas causés par la variante Nu, les voyages en provenance du Botswana, de l'Afrique du Sud, du Mozambique, de la Namibie et du Zimbabwe vers notre pays par tous nos frontières, terrestres, aériens, maritimes et ferroviaires ne seront plus autorisés à partir de ce soir », a-t-il écrit.

À noter qu’un cas du variant « Nu » a été détecté en Belgique ce vendredi, laissant craindre une accélération de sa propagation. (Anadolu)