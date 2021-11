Interview du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à la chaîne russe Rossia-1 VIDEO

Bakou, 29 novembre, AZERTAC

L’émission « Kremlin. Poutine. Moscou » sur la chaîne de télévision russe Rossia-1 a diffusé le 28 novembre l’interview prise au président de la République d'Azerbaïdjan Ilham Aliyev à l'aéroport de Sotchi lors de sa visite de travail en Fédération de Russie.

Le président Ilham Aliyev : En Azerbaïdjan, nous l'apprécions beaucoup. Je l'ai dit lors du sommet d'aujourd'hui. La Russie joue un rôle très important dans la normalisation des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La Déclaration commune sur les mesures prises pour l’ouverture des réseaux de transport et le lancement de la commission pour la délimitation, adoptée à l'issue du sommet, en témoignent. L'Azerbaïdjan a soulevé à plusieurs reprises toutes ces questions et la Russie l'a toujours soutenu. Par conséquent, le sommet d'aujourd'hui aussi revêt une importance cruciale.